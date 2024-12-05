II Технологический саммит TNF в Тюмени: инновации для нефтегаза и технологическая независимость

В Тюмени состоялся II Технологический саммит TNF. Главная тема саммита – «Эффективные решения для нефтегаза».

Приветствуя участников, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил: «Мы все вместе работаем над решением очень важной для нашей страны задачи – обеспечением технологической независимости нефтегазовой отрасли. Основная цель – адаптироваться к меняющимся условиям и найти новые подходы для увеличения добычи углеводородов. Сегодня нужно разрабатывать технологии, которые в будущем позволят нам быть в передовиках на мировом уровне».

В число перспективных направлений развития нефтегазовой отрасли, по мнению главы региона, входит создание современных технологий для работы на шельфе, которыми сегодня обладают лишь немногие иностранные компании. Он осмотрел разработки компаний, входящих в тюменский Нефтегазовый кластер, представленные в презентационной зоне.

В день поставщика и на бирже контактов встретились представители крупнейших нефтегазовых компаний и производителей оборудования. Александр Моор подчеркнул, важность формирования эффективного механизма взаимодействия между промышленными предприятиями, создающими технологии, и крупными заказчиками – нефтегазовыми компаниями.

«Чтобы быть лидерами и оставаться в центре мировой энергетики, нужно, несмотря на все сложности, думать о будущем. Нужно не конкурировать, а перейти к стратегии сотрудничества. И тогда мы сможем добиться успеха», – уверен губернатор.