Совет при губернаторе Тюменской области обсудил помощь инвалидам и особенным детям

Заседание Совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов прошло в Международный день инвалидов. В ходе заседания были рассмотрены темы развития системы ранней помощи особенным детям и поддержки участников специальной военной операции, ставших инвалидами. Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны оставаться наедине со своими проблемами, заявил глава региона Александр Моор.

Как сообщил в своем докладе директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, многие из детей-инвалидов в области страдают речевыми патологиями, которые успешно корректируются с помощью специалистов. Однако, количества учреждений и специалистов недостаточно, чтобы все нуждающиеся могли принять участие в реабилитационных программах.

Внедрение электронных сертификатов, позволяющих выбрать реабилитационный центр для получения услуги, – эффективная мера повышения доступности ранней помощи детям с отклонениями в развитии, считает директор департамента.

Губернатор поставил задачу расширить сеть учреждений и увеличивать число специалистов, оказывающих раннюю помощь особенным детям. «Нужно шире привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого следует увеличить объем выделяемых им грантов», – считает Александр Моор.

В ходе заседания, проанализировали деятельность по сопровождению и адаптации участников СВО, ставших инвалидами. В регионе ведется работа по адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности ветеранов. Для этого устанавливаются системы «умный дом», подъемники и специальные бытовые приборы, переоборудуются санузлы, спальни, прихожие, кухни. В эту работу важно активнее включаться муниципалитетам, отметил губернатор.

Подводя итоги встречи, Александр Моор подчеркнул необходимость того, чтобы все, кто нуждается в поддержке, чувствовали, что они не одни, ощущали плечо государства и поддержку неравнодушных людей.