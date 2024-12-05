Тюменская область вошла в пятерку лучших регионов России по событийному туризму. Тюменские проекты стали победителями международной премии Russian Event Awards 2024, сообщает региональный департамент культуры.

В финале на Международной премии в области событийного туризма в 2024 году были представлены 317 проектов из 56 регионов России и 3 проекта из Республики Беларусь. Тюменскую область представили 14 проектов.

Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек» завоевал музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле».

Были отмечены еще два тобольских проекта: 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» занял XV Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле»; диплом «За развитие электронной музыки в Сибири» получил фестиваль электронной музыки в Сибири Legend of Abalak.

В топ-5 городов событийного туризма вошел Ялуторовск. На первом месте, как Лучшее этнокультурное событие, фестиваль казачьей культуры «Батькина каша». Второе место у туристического комплекса «Ялуторовский острог», в номинации Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия. Также второе место занял видео-блог «Поехали на праздник», как Лучший проект по популяризации событийного туризма.

Также диплом «За возрождение традиций и сохранение локального бренда» получил историко-гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник» в Заводоуковске.