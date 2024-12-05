Форум «Мой бизнес. Я – самозанятый» состоялся в Тюмени 4 декабря. В мероприятии приняли участие порядка 400 самозанятых из всех муниципальных образований Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторами делового события, которое состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», выступают Мой бизнес | Тюменская область и ТРО «ОПОРА РОССИИ». В течении дня в выставочном зале «Тюменская ярмарка» на шести площадках работали спикеры, они рассказали об основах предпринимательства, о мерах поддержки.

«Образовательная площадка будет открыта на главной сцене. Здесь будет идти речь об изменениях, которые ожидают самозанятых в 2025 году. Одновременно с этим пройдут мастер-классы, трансформационные игры, нетворкинг. Организуем исследование навыков самозанятых. Сюда мы включили личный бренд, самопрезентацию, продажу и продвижение, применение искусственного интеллекта», – сообщила накануне куратор программной части форума Олеся Тихомирова.

На одной из площадок прошла Предновогодняя ярмарка, где самозанятые представят свои товары и услуги. Также в рамках форума состоялась первая Премия самозанятых Тюменской области, на которой наградили лучших представителей в 22 номинациях.

Отметим, в Тюменской области на 31 октября 2024 года зарегистрировано более 144 тыс. самозанятых граждан, что на 29 % выше аналогичного периода прошлого года.