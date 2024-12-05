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​VI Тюменский экспортный форум посвятили развитию креативного предпринимательства

VI Тюменский экспортный форум собрал более 500 участников

​VI Тюменский экспортный форум посвятили развитию креативного предпринимательства
Фото: admtyumen.ru

VI Тюменский экспортный форум собрал более 500 участников из Тюменской области, ХМАО-Югры, Москвы, Республик Беларусь и Казахстан. Масштабное мероприятие, впервые посвященное развитию креативного предпринимательства, прошло в Тюмени 28 ноября. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторами форума выступили Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства, Торгово-промышленная палата региона при поддержке Правительства Тюменской области. Для обсуждения вопросов развития креативного предпринимательства экспертам и участникам предоставили четыре площадки: брендинг, кино, мода и господдержка.

«В креативную экономику включили большое количество направлений, это не только творчество, но и блок IT, промышленный дизайн, архитектура. Практически по каждому из этих направлений нам есть, что предложить крупным заказчикам. Сегодня наша задача – выстроить цепочку, когда креативное предприятие получает доступ к запросу, который существует у крупных компаний», – заявил на форуме заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Программа мероприятия была выстроена так, чтобы заинтересовать и креативных предпринимателей, и ведущих экспортеров области, и тех, кто хочет начать работать с зарубежными рынками. Приглашенные эксперты делились опытом экспорта креативных продуктов и участия в международных мероприятиях, информировали о государственной поддержке экспортеров. Отдельной темой дискуссии стало продвижение национального бренда «Сделано в России». Завершился ТЭФ-2024 подписанием соглашений и экспортных контрактов.


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05 декабря в 10:19, просмотров: 398, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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