«Яндекс Go» раскрыл тайну ценообразования поездок

Сервис такси «Яндекс Go» добавил в приложение функцию, позволяющую пассажирам узнать, из чего складывается цена поездки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. «Яндекс Go» добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту», – передают в источнике.

Функция доступна для основных тарифов – «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Детский» и «Вместе».