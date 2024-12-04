Депутат Госдумы предложил уведомлять владельцев авто перед эвакуацией

В Госдуме готовят законопроект об обязательстве звонить владельцу автомобиля перед эвакуацией. С этой идеей выступил глава комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает ТАСС.

«Мы ранее предлагали дописать в КоАП РФ норму о том, чтобы информировать водителя перед эвакуацией авто. И предлагали водителям оставлять автовизитку на стекле. Однако это необходимо прописать в первую очередь в правилах дорожного движения», ‒ отметил депутат.

Письма с предложением уже направлены в заинтересованные ведомства. По словам Нилова, эвакуация является обеспечительной мерой, а не наказанием за совершенное правонарушение.