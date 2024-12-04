Муниципалитеты и население нарастили долги за свет в 2024 году

На 1 октября 2024 года задолженность за электроэнергию в России достигла 344,9 млрд рублей, увеличившись на 7% с начала года. Значительная часть долгов − 219 млрд рублей − это просрочки более чем на месяц, что на 10% больше, чем в конце 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. Основными должниками остаются население и муниципальные организации, включая школы и детские сады.

Наибольшее число неплательщиков зафиксировано в Центральном федеральном округе, где общий долг составляет 75,1 млрд рублей, из них 44,5 млрд приходится на просрочки свыше месяца. На втором месте Приволжский округ — 60,7 млрд рублей и 35,2 млрд соответственно.

Особенно сложной ситуация остается на Северном Кавказе, где средняя продолжительность задержек по оплате достигает в среднем почти шесть месяцев.

Крупнейшую часть задолженности формируют потребители сферы ЖКХ — 142,5 млрд рублей, что составляет 41,3% от общей суммы долга. Несмотря на это, отопительный сезон, по заверениям Минстроя и Минэнерго, не находится под угрозой. Согласно отчету, 97% субъектов электроэнергетики уже получили паспорта готовности к работе зимой.