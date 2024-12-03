Препарат от ВИЧ «Ленакапавир» показал 99-процентную эффективность

Новый инъекционный препарат от ВИЧ «Ленакапавир» прошел финальную фазу исследований и показал 99-процентную эффективность. Клиническое испытание провели в Университете Эмори. Оно показало, что инъекции, вводимые дважды в год, почти на 100% защищают от заражения вирусом, говорится на сайте Эмори.

«Это невероятно высокий уровень эффективности для препарата, который нужно принимать всего два раза в год», ‒ пояснила ведущий автор исследования и профессор медицинского факультета Университета Эмори Коллин Келли.

Так, ежедневные оральные антиретровирусные препараты, которые чаще называют PrEP, очень эффективны для профилактики ВИЧ, но только если их принимать ежедневно и по инструкции. Всего в исследовании приняли участие 2 179 участников, и только двое из них заразились ВИЧ.

Ранее мы писали о том, что в Югре проживает более 30 000 ВИЧ-инфицированных граждан.