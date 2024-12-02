В России ожидается рост цен на кофе

В 2025 году цены на кофе в России могут вырасти на 25% из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20-25 процентов», – заявляет эксперт.

Бразилия, обеспечивающая треть мирового спроса на арабику, страдает от засухи, что сокращает объемы производства. А во Вьетнаме, являющемся лидером по производству робусты, прогнозируют сокращение урожая из-за тайфунов и нехватки осадков.