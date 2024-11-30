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​В России стартовали розничные продажи автомобилей Lada Aura

Стоимость Lada Aura составляет от 2,6 миллиона рублей

​В России стартовали розничные продажи автомобилей Lada Aura
Фото: lada.ru

«Автоваз» начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura. Рекомендованная цена машины – от 2 599 000 рублей, сообщают в компании.

«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять – в Санкт-Петербурге», – говорится в заявлении.

С начала декабря LADA Aura начнут поступать в другие регионы России. В первую очередь в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан.

Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации – стартовая Premier и улучшенная Status. Расширенная версия отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Кроме того, обе версии имеют двигатель 1,8 EVO мощностью, 122 лошадиные силы и автоматическую трансмиссию. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».


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30 ноября в 11:44, просмотров: 703, комментариев: 0
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