Александр Моор выступил в думе Тюменской области

Основная миссия проекта бюджета, представленного правительством Тюменской области, – это обеспечение социальной стабильности. Об этом заявил губернатор Александр Моор в послании депутатам областной думы «О положении дел в регионе» 28 ноября.

В 2025 году на социальную сферу будет направлено больше 64% областной казны или 158 млрд рублей.

Глава региона сообщил, что в проекте бюджета Тюменской области на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрено 65 миллиардов рублей, из которых порядка 27 миллиардов рублей – для помощи семьям с детьми. Кроме того, для многодетных семей с низким доходом введен ряд новых мер социальной поддержки.

В проекте бюджета запланированы средства на строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, спорта и культуры. В рамках программы замены деревянных школ на различной стадии строительства находится 6 объектов, ещё по трём заключены контракты. В Тюменской области в настоящее время идет строительство 16 объектов образования, досуга и спорта.

«Наши усилия также направлены и на укрепление здоровья и качества жизни земляков», – отметил губернатор. Он сообщил, что в этом году было открыто 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года будет запущено ещё 5. На 13 объектах здравоохранения идёт капитальный ремонт.

«Впереди большая работа по реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Продолжим обновлять материально-техническую базу учреждений, вводить в строй новые объекты, закупать самое современное медицинское оборудование», – сказал Александр Моор.