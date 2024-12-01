Инвестиционная команда Тюменской области приняла участие в форуме «Российский промышленник»

Единая инвестиционная команда Тюменской области приняла участие в работе международного форума «Российский промышленник», который состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Форум-выставка «Российский промышленник» объединила ключевые отрасли промышленности и руководителей предприятий для взаимодействия с государством, технологическими компаниями, финансовым сектором, научными организациями и институтами, малым и средним бизнесом, международными партнерами.

В департаменте отметили, что тюменская делегация приняла участие в открытии масштабного мероприятия, а также в сессиях деловой программы по направлениям: международное сотрудничество, промышленность, инновации.

На полях форума состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала региона, где Тюменская область представила эффективные кейсы для работы Санкт-Петербургских компаний. Инвесткомандой проведен ряд встреч и переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами.

Отметим, что в этом году единая инвестиционная команда Тюменской области проводит уже восьмое мероприятие презентационного формата на площадках международных и российских форумов.