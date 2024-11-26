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Авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов на лизинг

Российским авиакомпаниям грозит банкротство из-за долгов на лизинг

Авиакомпании России заявили о рисках банкротств из-за долгов на лизинг
Фото: freepik

Около трех десятков российских авиакомпаний столкнулись с серьезными финансовыми рисками из-за долгов за лизинг иностранных самолетов. Проблема обострилась после введения санкций в 2022 году, когда многие перевозчики прекратили выплаты по лизинговым контрактам, пишут «Известия».

«В 2025 году российский бизнес получит право списать такие долги за иностранные самолеты. Но на эти суммы им будет начислен увеличивающийся со следующего года налог на прибыль в размере 25%», – сообщают в источнике.

Выплата такого налога в 2025 году станет серьезным испытанием для перевозчиков, что может привести к банкротству некоторых компаний, потере сертификатов эксплуатанта и перераспределению самолетов в пользу крупных авиакомпаний, опасаются участники рынка.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) разрабатывает предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс, чтобы защитить интересы авиакомпаний.

«По словам управляющего партнера Tax&Legal management, адвоката Василия Ваюкина, списание лизинговых долгов будет возможно, так как в 2025 году истекает срок исковой давности по ним, составляющий в России три года. Это предусматривает ст. 250 Налогового кодекса РФ, добавляет руководитель проектов адвокатского бюро S&K Борис Романов», – дополнили «Известия».

Корреспондент siapress.ru направил запросы авиакомпаниям, чтобы узнать, столкнулись ли они с этой проблемой. «Уральские авиалинии» отказались от комментария, остальные запросы остались без ответа.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 241, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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