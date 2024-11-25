VI Тюменский экспортный форум состоится 28 ноября в кинотеатре «Киномакс». Впервые он будет посвящен развитию креативного предпринимательства, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В этом году на форум соберется более 400 участников. На площадке будут организованы секции по четырем направлениям: кино, мода, брендинг и государственная поддержка. Приглашенные эксперты поделятся опытом экспорта креативных продуктов, участия в международных мероприятиях, расскажут о государственной поддержке экспортеров, и об ее изменениях и расширениях в следующем году.

«Программа выстроена так, что она заинтересует всех: креативных предпринимателей, ведущих экспортеров области и тех, кто хочет начать работать с зарубежными рынками. Форум будет интересен для студентов университетов и колледжей, которые учатся на креативных направлениях и на направлениях, связанных с международным сотрудничеством», – отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева.

ТЭФ-2024 проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами форума выступают Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства, Торгово-промышленная палата региона при поддержке Правительства Тюменской области