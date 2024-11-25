В России государство будет возмещать семьям 7% НДФЛ

В 2025 году в России появится новая льгота для работающих родителей. Они смогут получать выплаты с уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет «Парламентская газета», ссылаясь на слова члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

Таким образом, для родителей ставка НДФЛ составит 6%, а оставшиеся 7% будет возмещать государство.

«Нововведение поможет улучшить финансовое положение родителей, тем самым стимулируя их продолжать трудовую деятельность, несмотря на обязанности по воспитанию детей», – подчеркнула депутат.

Корреспондент siapress.ru обратился в пресс-службу ИФНС России по Сургуту, чтобы узнать подробности этой инициативы.

«Это только законопроект. Пока без комментариев», – ответили в ИФНС.

Льгота была анонсирована еще весной 2024 года, однако получить выплаты впервые можно будет только в 2026 году. Они будут предоставляться семьям, соответствующим определенным критериям.