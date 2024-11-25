В Анталии при посадке загорелся самолет авиакомпании «Азимут»

Вчера, 24 ноября, при посадке в международном аэропорту турецкого города Анталия загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Сочи. По предварительной информации, пожар на борту был потушен, жертв и пострадавших нет, сообщает Генеральное консульство России в Анталье в соцсетях.

«Сотрудники Генконсульства продолжают выяснять информацию о данном происшествии и готовы оказать все необходимое содействие пассажирам самолета. <…> Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия. Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, в Турции урегулировали вопрос пропуска десятерых россиян, оказавшихся без загранпаспортов из-за пожара. Генконсульство также окажет содействие в их дальнейшем документировании.