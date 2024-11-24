Президент России подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Вчера, 23 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в стране. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, владельцы сайтов будут обязаны выявлять информацию, призывающую отказываться от рождения детей, сообщают РИА Новости.

«Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Кроме того, фильмам, содержащим такую пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения», – указали в сообщении.

Также закон предусматривает запрет на распространение сведений о чайлдфри среди детей и обязывает органы власти защищать их от этой информации.

Отметим, что монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.