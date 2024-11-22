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Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты

Жители России все чаще отказываются от БАДов в пользу антидепрессантов

Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты
Фото: freepik

С января по сентябрь 2024 года в российских аптеках было продано 17,7 млн упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса – это минимум за последние пять лет, сообщают «Ведомости».

Эксперты связывают снижение продаж с растущим спросом на антидепрессанты. За тот же период жители страны приобрели 13 млн упаковок этих препаратов – на 18% больше, чем годом ранее.

Дело в том, что россияне стали чаще обращаться к врачам для лечения депрессивных расстройств и отказываться от самолечения, ради которого обычно приобретались БАДы. А медики, в свою очередь, назначают более эффективные средства, предположил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 134, комментариев: 0
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