Гадалка из Екатеринбурга стала жертвой мошенника

Гадалка из Екатеринбурга, занимающаяся составлением натальных карт и гаданием на Таро, обратилась в полицию, став жертвой обмана. Женщина потеряла более двух миллионов рублей, поверив в мошенническую схему своего «ученика», сообщает URA.ru.

Неизвестный, назвавшийся Никитой Громовым, связался с гадалкой через мессенджер и заявил, что хочет учиться ее ремеслу. Завоевав доверие наставницы, он рассказал, что торгует криптовалютой, и предложил ей заработать.

Эзотерик доверилась и перевела на «биржу» более двух млн рублей. Мужчина заверил ее, что средства скоро поступят на счет, но вскоре удалил все сообщения и пропал.

Гадалка поняла, что ее обманули, и сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.