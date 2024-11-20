Проект бюджета Тюменской области на 2025 год внесен в Тюменскую облдуму

Проект бюджета Тюменской области на 2025 год внесен правительством региона в Тюменскую областную Думу. Доля расходов на социальную сферу составит 64,4 процента. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Как сообщил губернатор, по проекту регионального бюджета расходы на 2025 год составят 303 миллиарда рублей. При этом доходы будут порядка 262 миллиардов рублей, таким образом, дефицит областного бюджета составит чуть более 41 миллиарда рублей. Александр Моор объяснил, что источниками покрытия дефицита всегда являются остатки средств областного бюджета, которые переходят с предыдущего года. Также могут использоваться банковские кредиты и размещение облигационных займов.

«Основными источниками доходов являются налоговые поступления. При этом основной налог, который формирует областной бюджет, – это налог на прибыль организаций. Его доля на 2025 год составляет порядка 65 процентов. Вторым по объему и по доле является налог на доходы физических лиц. В 2025 году его доля составит немногим более 19 процентов», – сообщил глава региона.

В расходной части бюджета Тюменской области предлагается увеличить финансирование социальной сферы. Если в проекте бюджета на 2024 год доля расходов на социальную сферу составляла 54 процента, то на 2025 год ее планируется увеличить до 64,4 процента.

«Это расходы, которые обеспечивают исполнение всех принятых на себя регионом социальных обязательств и развитие нашей социальной инфраструктуры – строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта», – объяснил губернатор.

Проект бюджета будет рассмотрен тюменскими депутатами в конце ноября.