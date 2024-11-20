Одиноких пожилых тюменцев поздравят жители города

В Тюменской области ежегодно проходит марафон добрых дел в рамках областной акции «Новый год для всех!». Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с Тюменским региональным благотворительным фонд «Старшее поколение» приглашают всех желающих поздравить с наступающим праздником одиноких пожилых людей. Об этом сообщает областной департамент соцразвития.

«Вне зависимости от возраста, человек, услышав простые сердечные слова, получив открытку или сувенир, изготовленный своими руками, искренне улыбнется, наполнится энергией и почувствует себя действительно нужным. Привнести в жизнь немного тепла могут даже самые простые вещи и поступки: внимание, забота и понимание. Стать на минутку волшебниками не сложно, главное иметь желание и объединиться…», – отмечают координаторы акции.

Неравнодушные тюменцы и предприятия города помогут создать праздник и порадуют пожилых людей новогодними подарками. А с 1 декабря волонтеры будут ежедневно проводить спецрейды по передаче адресатам посылок от чистого сердца. Волонтёры и корпоративные друзья проекта в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят одиноких пожилых людей и поздравят их с Новым годом.

Акция продлится до 15 января 2025 года. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».