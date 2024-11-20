В Тюменской области реализуется соцпроект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

В Тюменской области реализуется социальный проект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Летать легко». Это проект по подготовке спортсменов по аэротрубным дисциплинам, который стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области.

На базе аэродинамического комплекса проходят тренировки двух групп ребят с ПОДА. Автор инициативы Анна Миркина развивает идею в разных направлениях – непосредственно спорт и социальная реабилитация с адаптивной физкультурой. В первой группе спортсмены занимаются самостоятельно, участников второй группы (с тяжелой формой инвалидности) курируют профессиональные врачи и психологи.

Проект сотрудничает с врачами Тюменской медицинской академии (ТюмГМА), которые отмечают положительную динамику в состоянии здоровья спортсменов.

«Немало нас удивило то, что психологическое состояние у них тоже начало меняться в лучшую сторону. Чтобы проследить и эту тенденцию мы начали сотрудничать с психологами ТюмГУ», – отмечает Анна Миркина.

Сейчас участники проекта соревнуются в турнире по аэротрубным дисциплинам. Первый этап для особенных спортсменов прошел 17 ноября, 5 декабря состоится второй.

Организаторы проекта «Летать легко» хотят перевести дисциплину в русло официальной, создав региональную федерацию, чтобы ребята с ограниченными возможности здоровья поверили в свои силы и могли завоевывать для области награды на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.