Александр Моор представил полпреду потенциал Тобольска

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Тобольск, где вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрел социальные объекты города. Образование, спорт и детское техническое творчество стали ключевыми темами рабочей поездки.

«В рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» мы создаём в регионе совершенно новую инфраструктуру для развития подрастающего поколения»,– отметил Александр Моор.

Второй корпус школы № 16 имени В.П. Неймышева, в котором побывали полпред президента и губернатор, был введен в эксплуатацию в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование». В современном школьном здании, где учатся более 1,6 тысячи детей, Артём Жога и Александр Моор увидели, как идет учебный процесс. Они осмотрели учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, Центр детских инициатив, спортивные залы.

Центр спортивной гимнастики был построен в 2023 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и программы развития городской среды «Тобольск настоящий». Артём Жога и Александр Моор посетили крупный спорткомплекс, в котором занимаются более 750 юных тобольцев.

В детском технопарке «Кванториум-Тобольск» школьники рассказали полпреду и губернатору о своих исследовательских и творческих проектах. Наибольшей популярностью у ребят пользуются актуальные направления: промышленный дизайн, мобильная робототехника, малая беспилотная и дистанционно пилотируемая авиация. В прошлом году при поддержке компании СИБУР технопарк был капитально отремонтирован и оснащен современным оборудованием.

«Я посетил социальные объекты, которые созданы для детей. Ребята в Тобольске могут реализовать себя в разных форматах: образование, спорт, творчество. Это огромный вклад в наше будущее», – уверен Артём Жога.