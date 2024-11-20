Депутат Госдумы высказался о прерывающих беременность женщинах

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков высказался на тему абортов в России, призвав женщин рожать «пока рожалка работает». В частности, он назвал прерывающих беременность жительниц страны «чучелами».

В итоге на Ильтякова пожаловались в прокуратуру. Бывший следователь Екатерина Герлах посчитала слова депутата оскорбительными и разжигающими ненависть, сообщает 66.ru.

Однако сам депутат заявил, что ему ничего не известно о жалобе в надзорный орган. Он назвал это обращение провокацией и сравнил его с подрывной деятельностью, отметив, что его слова были неправильно истолкованы, передает «Газета.ru»

«На мои высказывания вдруг кто-то ни с того ни с сего обиделся. Видите ли, какая-то женщина решила написать в прокуратуру. Я подозреваю, что это «горе от ума». И человек вполне возможно кем-либо заряжен. У нас достаточно в стране тех людей, которые занимаются провокациями, которые занимаются подрывной деятельностью», − высказался Александр Ильтяков.

Он также объяснил, что «рожалками» назвал не женщин, а детородные органы: «Рожалка − это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока работает у вас рожалка, наполняйте землю, благодарите Бога. А вы берете и то, что через вас ниспослано всевышним, убиваете. Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию Бога на земле замахнулись».

Ранее в Госдуме одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду бездетности (чайлдфри).