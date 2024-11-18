За 2024 год продукты в России подорожали на 50-100%

Рост цен на продукты питания в России в 2024 году превысил 50%, сообщает «Газета.Ru» ссылаясь на слова финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», – отметил Антонов.

Экономист дополнил, что высокая инфляция будет и дальше снижать реальные доходы граждан, особенно в тех регионах, где зарплаты ниже, чем в столице.

Ранее в siapress.ru писали, что инфляция в Югре превысила показатели Урала.