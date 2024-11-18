Штрафы за нарушения ПДД повысят впервые за 10 лет

С 1 января 2025 года в России увеличатся штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД). Правительство уже подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые также изменят условия льготной оплаты штрафов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок.

Согласно документам:

Штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 000 до 1 500 руб.

Минимальный штраф за превышение скорости вырастет с 500 до 750 рублей, а максимальный достигнет 7 500 рублей.

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования придется заплатить 45 000 рублей вместо нынешних 30 000 рублей.

Нарушения, связанные с дорожными знаками и разметкой, также обойдутся дороже: от 750 до 7 500 рублей.

Увеличатся штрафы за причинение вреда здоровью: за легкий вред – до 7 500 рублей, за средний – до 30 000 рублей.

Изменения коснутся и льготной системы оплаты штрафов. Если сейчас автовладельцы могут оплатить 50% от суммы штрафа в течение 20 дней, то с 2025 года скидка уменьшится до 25% (платить придется 75% от штрафа), однако срок оплаты увеличится до 30 дней. По словам экспертов, такие меры направлены на повышение культуры оплаты штрафов и ужесточение ответственности водителей.

Санкции будут усилены по статьям, которые чаще всего нарушаются, например, за превышение скорости на 20-40 км/ч, что составляет 73% всех штрафов. По мнению специалистов, повышение штрафов обусловлено инфляцией – с 2013 года, когда штрафы последний раз корректировались, она выросла на 70%.

Собранные средства будут направляться в бюджеты регионов. Часть из них планируется использовать для ремонта и развития дорожной инфраструктуры, чтобы улучшить качество дорог и повысить безопасность на трассах.