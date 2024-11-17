Экс-солист группы «На-На» погиб на 58 году жизни

Сегодня утром, 17 ноября, покинул этот мир экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Он умер на 58 году жизни. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Изначально, 15 ноября, музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию. На следующий день Владимира Левкина доставили в реанимацию с диагнозом «лейкоз».

Ранее певец уже боролся с онкологией – у него был диагностирован рак лимфатической системы четвертой стадии, однако тогда болезнь удалось победить.

Владимир Левкин, родившийся 6 июня 1967 года в Москве, с детства проявлял интерес к музыке. Первым инструментом, который он освоил, стал баян, позже — гитара. На службе Левкин продолжил музыкальную карьеру, став гитаристом в ансамбле «Горизонт».

После армии он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 1989 году судьбоносным стал кастинг, организованный музыкальным продюсером Бари Алибасовым для создания группы «На-На». Из более чем 700 претендентов Алибасов выбрал Левкина и Александра Запорожца. В группе он исполнял роли вокалиста и ритм-гитариста.

В 1996 году Владимир поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. Два года спустя, с завершением контракта, он покинул «На-На». После ухода из группы артист присоединился к музыкальному проекту «Кеды» (Kedbl), но вскоре вынужден был приостановить карьеру из-за обнаруженного у него рака. После девяти курсов химиотерапии и операции по пересадке костного мозга в 2003 году Левкин смог вернуться к творчеству. Однако спустя десять лет он столкнулся с рецидивом и снова перенес пересадку костного мозга.