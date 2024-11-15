VI Тюменский экспортный форум пройдет в областной столице 28 ноября. На ТЭФ – 2024, который состоится кинотеатр «Киномакс», будут вновь подниматься самые актуальные темы и обсуждаться тренды развития экспорта. К участию приглашены эксперты и делегации иностранных государств. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В этом году для обсуждения на ТЭФ выбраны новые темы. Впервые будут работать тематические площадки по направлениям: «Кино», «Мода», «Государственная поддержка», «Брендирование территорий», где запланированы выступления ярких спикеров.

Пленарная сессия форума посвящена возможностям экспорта продуктов креативных индустрий и продвижению национального бренда «Сделано в России». В рамках сессии ведущие эксперты и представители власти обсудят возможности выхода Тюменских компаний на международные рынки, поделятся успешными кейсами и расскажут о мерах государственной поддержки.

Форум проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами ТЭФ - 2024 выступают Центр поддержки экспорта Тюменской области и региональная Торгово-промышленная палата.