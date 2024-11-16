В Госдуму внесли проект об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

В Государственную Думу внесли законопроект, который обязывает приносить присягу гражданина РФ с 14 лет, а не с 18. Проект подготовили члены комитета ГД по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым. Документ разместили в думской базе данных.

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», ‒ указали в документе.

Кроме того, предлагается закрепить норму, по которой, в случае отказа от присяги, решение о приеме в гражданство станет недействительным.