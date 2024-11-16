После проверки Генпрокуратуры РФ цены на молоко вернули на прежний уровень

В России производители молока вернули прежнюю цену на свою продукцию во время проверки, организованной прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», ‒ говорится в сообщении.

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

Кроме того, прокуратура осуществляет надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары, в том числе в преддверии новогодних праздников.