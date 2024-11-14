Эрмитаж приехал в Тюмень

В Тюмени с 12 по 17 ноября впервые пройдут Дни Эрмитажа. Цель нового проекта, который начался в Музейном комплексе имени Словцова, – расширить культурные связи между регионами России и познакомить жителей Тюменской области с памятниками мировой культуры из уникальной коллекции музея.

Как сообщают в региональном департаменте культуры, на эти дни запланирована насыщенная разнообразная программа. Научные сотрудники Эрмитажа проведут для посетителей лекции, показы фильмов и познакомят с изданиями музея. Для тюменских музейных сотрудников они подготовили мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодой аудиторией.

В музейном кинотеатре покажут серии фильмов «Шедевры Эрмитажа», «Ампир двух империй» и «Сибирская коллекция Петра I», а также знаменитый VR фильм в формате 360о – «Эрмитаж. Погружение в историю». Особое внимание уделено детской аудитории – Детский центр Музейного комплекса им. Словцова подготовил образовательную программу «Вместе с феей в Эрмитаж».

Центральным событием станет выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Священной памяти Двенадцатого года», которая будет работать до 12 февраля следующего года. В рамках Дней Эрмитажа в Тюмени состоятся экскурсии, а также открытая лекция куратора выставки Ирины Захаровой, ведущего научного сотрудника, главного хранителя Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.