Пятый термальный сезон открыт в Тюменской области

В Тюменской области 8 ноября стартовал пятый термальный сезон. В 2023 году тюменские горячие источники посетили более 1 миллиона 310 тысяч гостей и жителей области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отметив, что такой вид отдыха выбирает каждый третий турист, приезжающий в регион.

«Мы активно развиваем это направление сферы гостеприимства. Создание новых мест отдыха на базе горячих источников давно стало инвестиционным трендом и для наших местных предпринимателей, и для компаний федерального уровня. В результате жители региона получают новые рабочие места, а бюджет – дополнительные доходы», – рассказал глава Тюменской области.

Уже в этом сезоне новый геотермальный комплекс открыли в Тобольске. Первым этапом развития территории стало открытие горячего источника на 170 кв. м. вместимостью до 50 человек. Вода здесь с высоким содержанием йода, которого не хватает в суровых климатических условиях, поэтому процедуры оказывают оздоровительный эффект. Следующим этапом развития комплекса будет строительство террасы и гостиничного корпуса.

«Открытие в Тобольске современного комплекса с горячим источником – это результат инвестиционного развития региона в сфере туризма. Объект обязательно станет магнитом для гостей и войдёт в ключевые туристические программы региона», – отмечает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.