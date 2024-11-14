Делегация Тюменской области находится в деловой поездке в Республике Беларусь. В городе Марьина Горка тюменцы посетили ЭкоТехноПарк, ознакомившись с уникальной технологией высокоскоростного струнного транспортного комплекса. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

На территории ЭкоТехноПарка расположена демонстрационная площадка для испытаний и международной экспертизы транспортно-инфраструктурных комплексов Unitsky String Technologies Inc. Здесь представлены 5 транспортно-инфраструктурных комплексов различного типа, построены станции, депо и другая сопутствующая инфраструктура.

Тюменской делегации продемонстрировали пилотные разработки струнного транспорта и рассказали о его возможностях. Струнный транспорт – это надземная транспортная система с подвесными рельсами, натянутыми между опорами. Поезд может развивать скорость до 500 км/ ч и его движение полностью автоматизировано.

«Современная технология имеет большой потенциал, и мы рассматриваем возможность реализации такого проекта в Тюменской области», – рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

Тюменцы в рамках делового визита планируют также посетить Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Институт радиобиологии, Технический университет имени П.О. Сухого, Институт леса НАН Беларуси.