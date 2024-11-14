Строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени будет завершено в 2028 году

В Тюмени строительство Межуниверситетского кампуса идет согласно плану. Об этом на совещании доложил губернатор Тюменской области Александр Моор заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Глава региона сообщил о проведенных на данный момент работах: «Строители завершили подготовку земельного участка, подвели к нему временные сети инженерно-технического обеспечения. Приступили к разработке котлована. В ближайшие дни планируют начать испытание свай».

В совещании приняли участие губернаторы регионов, которые, как и Тюменская область, стали участниками «второй волны» федерального проекта по созданию кампусов в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Главы Сахалинской, Новгородской, Архангельской, Ивановской и Самарской областей, Пермского и Хабаровского краев доложили о ходе создания кампусов в своих регионах – большинство из них пока находится на стадии проектирования объектов.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что главное – не только ввести все кампусы в строй в установленные сроки, но и обеспечить своевременное начало образовательного процесса.

«Строительство Межуниверситетского кампуса в Тюмени будет завершено в срок – в 2028 году. Над исследовательскими, технологическими и образовательными проектами, которые будут там реализовываться, думаем уже сейчас. Привлекаем к этой работе лучшие научные силы страны», – отметил губернатор Александр Моор.