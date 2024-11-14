В Тюмени в рамках инфраструктурного меню построены две котельные

Тюменская область в 2020 году была включена в перечень пилотных регионов по использованию инфраструктурных облигаций для создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства. В застраиваемых районах благодаря участию региона в программах опережающего развития ДОМ.РФ идёт активное строительство инфраструктуры, сообщает Главное управление строительства области.

В качестве пилотных были выбраны 2 территории: ЖК «Домашний» в микрорайоне Плеханово площадью 51 га и ЖК «Мотивы» вдоль Московского тракта площадью 109 га. Общая площадь жилья в рамках проектов составляет 889 тысячи кв. м. В ЖК «Мотивы» введено в эксплуатацию 4 дома, в стадии строительства находится ещё 3. В ЖК «Домашний» введено в эксплуатацию 6 домов, в стадии строительства – еще 14, в прошлом году построена одна котельная.

Чтобы обеспечить жилые массивы необходимой инфраструктурой, корпорация ДОМ.РФ предоставила застройщикам займы на льготных условиях. В ноябре 2024 года в жилых районах «Мотивы» и «Домашний» сданы две котельные, построенные в рамках инфраструктурного меню.

Как сообщают в ГУС ТО, в 2023 году рядом с ЖК «Домашний» открыта школа на 1500 мест и выделен участок для строительства детского сада. Строительство 3 детских садов и 1 школы предусмотрено в ЖК «Мотивы».