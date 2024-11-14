Немецкие машины могут снова появиться на российском рынке в 2025 году

Немецкие автопроизводители могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году. Об этом сообщает сайт Autonews.

«Немецкие автобренды могут вернуться в Россию в 2025 году, так как автопром Германии понес серьезный урон после введения санкций, заявил в беседе с изданием Berliner Zeitung руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер», – передают в источнике.

Шнайдер также отметил, что с уходом германских брендов их место быстро заняли китайские автопроизводители, которые активно занялись производством запчастей.

По его оценкам, если в ближайший год будут сняты ограничения на поставку немецких машин, таких как BMW, Mercedes и Audi, то россияне снова начнут активно приобретать автомобили этих компаний.