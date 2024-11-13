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​В Югре создадут цифровую платформу, которая позволит контролировать развитие всех городов и районов

В Югре разрабатывают единую цифровую платформу для муниципалитетов

​В Югре создадут цифровую платформу, которая позволит контролировать развитие всех городов и районов
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре по поручению губернатора Руслана Кухарука активно ведется работа над созданием единой цифровой модели развития инфраструктуры муниципальных образований. Прототип этой платформы был представлен сегодня на заседании правительства региона.

«Создаем единую цифровую платформу, которая будет отражать информацию в целом по региону. Мы начинаем с социальных объектов, позже платформа будет загружена полноценно. Это позволит управленческой команде муниципалитета, каждому члену региональной команды понимать, какая ситуация складывается в каждом муниципалитете, чтобы выстраивать стратегию их развития, а если мы говорим про муниципальный район, то каждого населенного пункта. Наши планы должны соответствовать реальному развитию», – подчеркнул Руслан Кухарук.

По словам заместителя губернатора, директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, цель цифровой модели – обеспечить анализ и контроль за развитием инфраструктуры на основе точных данных, поступающих из различных информационных систем. В ходе первого этапа платформа охватывает важнейшие направления, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты, дороги, парки, скверы, аварийное жилье и ЖКХ. В будущем планируется расширение сервиса как по числу отраслей, так и по количеству показателей.

«Сейчас разработан прототип данной модели на базе сферы образования Ханты-Мансийска. Например, мы видим уровень загрузки образовательной инфраструктуры и каждой школы в отдельности, обеспеченность педагогическими кадрами. На карте можно посмотреть, в каком районе города целесообразней всего строить школу, здесь же отражены инженерные сети, кадастровые данные земельных участков и многое другое. Главная задача для органов исполнительной власти – обеспечить наполняемость тех систем, информация из которых будет использоваться в данной модели», – пояснил Павел Ципорин.

Руслан Кухарук акцентировал внимание на важности слаженной работы всех участников проекта и поручил профильным департаментам и муниципальным образованиям активно включиться в процесс наполнения платформы. «Каждый из департаментов, заместителей губернатора отвечает за наполнение этого продукта вместе с главами муниципалитетов. Его наличие может полностью исключить необходимость каких-либо запросов, отчетных данных. В любой момент каждый из желающих сможет сделать срез абсолютно по каждому показателю», – добавил Губернатор.


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13 ноября в 22:35, просмотров: 197, комментариев: 0
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