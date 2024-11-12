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​Александр Моор подвел итоги работы в Салехарде

Северные регионы обменялись лучшими управленческими практиками

​Александр Моор подвел итоги работы в Салехарде
Фото: admtyumen.ru

Региональная команда Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором приняла участие в образовательном интенсиве по изучению передового опыта управленцев Ямало-Ненецкого автономного округа. В Салехарде Александр Моор вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком и главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым ознакомился с лучшими практиками ямальских коллег.

Главы регионов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы, посетили храмовый комплекс Преображения Господня, осмотрели экспозицию музея новейшей истории Ямала, побывали в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов показал коллегам самый крупный в регионе проект комплексной застройки территории – микрорайон Обдорский.

Тюменская делегация приняла участие в образовательных треках, посвященных здравоохранению, образованию, социальной защите, строительству, молодежной политике, спорту и культуре.

«Обсуждали, размышляли, спорили, делились своими проблемными вопросами и их решениями. А главное – сообща думали над тем, как сделать жизнь людей лучше, а нашу страну – еще сильнее. Уверен, что пришло время позаботиться не только о технологической независимости России, но и о суверенитете в сфере управленческой науки и практики. У нашей страны огромный опыт. И наша задача – выкристаллизовать лучшее, что было в истории и что есть сегодня, чтобы использовать эти практики в будущем», – подвел итоги поездки Александр Моор.

Следующий образовательный интенсив по обмену управленческим опытом пройдет в Тюменской области.


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Сегодня в 22:27, просмотров: 88, комментариев: 0
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