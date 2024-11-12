В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в декабре

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем и отказаться от шестидневной рабочей недели. Свое обращение он направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, сообщают РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма», ‒ говорится в обращении.

По мнению Наумова, не во всех сферах есть потребность в обязательной работе сотрудников в последнюю субботу года.

«На мой взгляд, последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной. Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда», ‒ отметил Наумов.

Депутат добавил, что руководители могут организовать работу в течение последней недели так, чтобы за пять дней сотрудники успели сделать то, что планируется выполнить за шесть дней.