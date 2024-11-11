Библиотека семейного чтения в Ишиме обновилась по модельному стандарту

Библиотеку семейного чтения открыли в Ишимепосле капитального ремонта. По модельному стандарту обновили филиал №3 Централизованной библиотечной системы Тюменской области.

После проведенного ремонта изменились и внешний облик, и внутреннее пространство учреждения культуры. Библиотека стала настоящим культурно-досуговым центром для ишимских семей.

В торжественном открытии приняла участие исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. В своем поздравлении она отметила: «По нацпроекту "Культура" в регионе открыто 13 модельных библиотек. Отрадно, что библиотека семейного чтения в Ишиме переняла этот опыт и внедрила новый модельный стандарт и современные технологии. Спасибо муниципалитету, за то, что подхватил идею проекта, и сделал это!»

Как говорят работники ишимской библиотеки, здесь уже запланированы мероприятия, направленные на возрождение традиций семейного чтения, познавательные встречи для детей разных возрастов, досуговые мероприятия для старшего поколения.

Отметим, что в 2024 году за счёт областного бюджета обновляются 33 объекта культуры восьми муниципальных образований региона. Среди них: сельские библиотеки, клубы, центры культуры и досуга. В обновление инфраструктуры вложено более 50 млн рублей.