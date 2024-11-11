Тюменская область восстанавливает инфраструктуру после паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

В регионе продолжается работа по оказанию помощи людям, чьи дома пострадали от весеннего паводка, заявил он в своем выступлении. 615 миллионов рублей направлено из регионального бюджета на выплаты тюменцам, пострадавшим от паводка.

«За проведением ремонта жилых помещений осуществляется постоянный контроль. Пострадавшим от паводка людям оказывается необходимое содействие в получении технической документации, привлечении ремонтных бригад», – отметил глава региона.

Администрации муниципалитетов при необходимости обеспечивают граждан жилыми помещениями для временного проживания до завершения капремонта, строительства или приобретения жилья.

В Тюменской области также продолжается работа по восстановлению дорог и объектов дорожной инфраструктуры, поврежденных половодьем. Александр Моор подчеркнул, что все работы, предусмотренные планом первоочередных мероприятий, будут выполнены до конца года.

На заседании правительственной комиссии обсудили меры по предотвращению паводков в 2025 году.