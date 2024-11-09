Депутат ГД заявила об остром дефиците кадров на стройке и ЖКХ

В России наблюдается серьезная проблема дефицита кадров в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас в стране трудятся представители Кубы и африканских стран, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с 5-tv.ru.

«Сейчас проблема дефицита кадров на стройке и ЖКХ, она острейшая. Поэтому у нас стало меньше приезжих из Средней Азии. Виной этому, в том числе падающий курс доллара и ужесточение антимиграционного законодательства. Такие ниши, конечно, нужно кем-то заполнять. Поэтому в Москве, например, у нас работают представители Кубы и африканских государств – каких именно не скажу, но, видимо, это и Зимбабве», – сказала депутат.

По мнению Разворотневой, необходимо много времени, чтобы рабочая сила соответствовала выдвигаемым в стране требованиям. Для этого будущим специалистам важно отучиться в профессиональных учреждениях в соответствии со всей методикой, которую предлагает Россия.

«Нужно прилагать усилия для того, чтобы больше россиян шло в эту сферу, как-то постепенно слезать с этой миграционной иглы. Должно быть, конечно, повышение зарплаты, создание нормальных условий труда, какие-то другие стимулы типа служебного жилья или повышение престижа профессии», – подчеркнула депутат.

В настоящее время Россия пытается сотрудничать с Африкой по разным направлениям. Но, по мнению Разворотневой, решение везти в страну с другого континента низкоквалифицированную рабочую силу – выглядит странным.