Более 90 процентов опрошенных социологами жителей Тюменской области считают себя счастливыми

Участники очередных Губернаторских чтений обсудили настроения в обществе. В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева с докладом «Социальные настроения россиян: как они изменились за пять последних лет? Эмоции, ценности, ожидания, реакции» выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда Лариса Паутова.

Как отметила докладчик, российское общество находится в длительном стрессе – на него сильно повлияли пандемия и специальная военная операция. Однако при этом, согласно социологическим опросам, большинство россиян причисляют себя к патриотам, считают Россию богатой и свободной страной.

«Данные исследований показывают важность семьи, позитивное отношение к многодетности, высокие репродуктивные установки. Вместе с тем семейные ориентации вынуждены конкурировать с трендами на малодетность, индивидуализацию и личный комфорт», – сообщила Лариса Паутова.

Данные социологических исследований в Тюменской области показывают, что положением дел в регионе довольны более 80 процентов жителей. 92 процента опрошенных социологами тюменцев утвердительно ответили на вопрос – счастливы ли они. 78 процентов жителей региона уверены, что у молодежи сегодня есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни.

«Как видите, оснований для пессимизма у нас нет. Но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит. «Головокружения от успехов» быть не должно. Главное – чтобы каждый из нас, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело. Именно в этом – залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего», – подвел итог дискуссии губернатор Тюменской области Александр Моор.