Россиян ждут шесть рабочих дней подряд перед новогодними праздниками

На последней рабочей неделе декабря россиянам предстоит работать шесть дней подряд – с 23 по 29 декабря. Это связано с переносом выходного с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», – рассказала она.

При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Благодаря такому переносу россияне получат длинные новогодние каникулы – с 29 декабря по 8 января.