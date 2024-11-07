В Московской области сын жестоко расправился с матерью и сдался полиции

Вчера утром, 6 ноября, в подмосковном Сергиевом Посаде 15-летний школьник убил собственную мать топором. Жуткий инцидент произошел в частном доме в деревне Красная сторожка, сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Семья ‒ приличная, не маргинальная. Женщина работала в успешной фирме бухгалтером. Самого мальчика близкие и знакомые называли домашним ‒ тихий, спокойный, минимум друзей, неплохо учится», ‒ говорится в сообщении.

Однако в последнее время у сына с матерью случались скандалы. Женщина жаловалась, что ребенок начал сильно увлекаться компьютерными играми, сидел у монитора часами.

«Последнюю неделю он не ходил в школу, жалуясь на головные боли, но при этом с самого утра садился за компьютер. По его словам, именно это стало причиной их последней с матерью ссоры», ‒ уточнил собеседник издания.

Ранним утром мальчик взял на дворе топор, зашел в спальню к матери и начал рубить ее. Женщина скончалась на месте, а ее сын помылся и отправился в ближайший отдел полиции.

«О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан. В настоящее время с ним работают следователи, получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к совершенному преступлению, устанавливаются все обстоятельства и мотив», ‒ сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

На сегодняшний день школьник пока не имеет статус подозреваемого. Ему предъявили обвинение. Следователи проверяют его показания.

В свою очередь издание РБК сообщило, что в следственном отделе по Сергиеву Посаду возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса. Так как подозреваемому еще не исполнилось 16 лет, ему грозит лишение свободы сроком не более шести лет.

Между тем, правительство Австралии вводит запрет на пользование соцсетями детям до 16 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, передает издание «Московский Комсомолец».

«Социальные сети причиняют вред нашим детям, и я призываю это прекратить», ‒ подчеркнул глава Кабинета министров.

Такое решение австралийский премьер принял после многочисленных жалоб родителей.

«Я поговорил с тысячами родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек. Они, как и я, ужасно беспокоятся о безопасности наших детей в сети», ‒ отметил он.

В течение двух недель законопроект представят в парламенте. Если его одобрят, то возрастное ограничение вступит в силу через год. За это время социальным платформам надо будет разработать механизм, как удалить или заблокировать соответствующих пользователей.