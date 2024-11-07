В Тюменской области планируют ввести в эксплуатацию шесть школ

В Тюменской области планируют ввести в эксплуатацию 6 школ в 2024 году. Реализация намеченных планов позволит создать для школьников 2531 новое учебное место. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Образовательные учреждения в Тюменской области строятся в рамках национального проекта «Образование». На отдалённых территориях реализуется программа ликвидации школ в деревянном исполнении.

Две школы введены в эксплуатацию в первом полугодии этого года. В селе Большой Карагай Вагайского района и в деревне Овсянникова Тобольского района построены школы на 60 учебных мест с дошкольными отделениями на 10 мест.

Школа в мкр. Мелиораторов в Тюмени и школа в поселке Московский Тюменского района станут самыми крупными объектами текущего года. Объекты будут введены в эксплуатацию в декабре. Одна рассчитана на 1 101 учебное место, вторая на 1 100 учебных мест с дошкольным отделением на 350 мест.

Школу в селе Казанское Вагайского района планировали ввести в эксплуатацию в начале 2025 года, но подрядная организация готова сдать объект до конца декабря. Здание находится в высокой стадии готовности, в нем смогут обучаться 150 школьников и 24 воспитанника детского сада.

Также в текущем году будет открыта типовая школа в поселке Першино Уватского района, рассчитанная на 60 учеников и 20 ребят дошкольного отделения.

Ввод 7 школ почти на 3,5 тысячи мест планируется в 2025 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.