Делегация Тюменской области успешно завершила деловую поездку в КНР

Делегация Тюменской области завершила деловую поездку в Китайскую Народную Республику, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Возглавлял бизнес-миссию заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«В ходе визита мы провели десятки встреч с представителями властей и бизнеса Китайской Народной Республики. Увидели заинтересованность в развитии совместных проектов в промышленности, научных исследованиях и образовании. Посетили ряд предприятий, многие из которых входят в международные группы и образуют большую производственную цепочку. Это во многом и делает их успешными», – сообщил замгубернатора. Он отметил, что такая же идея сотрудничества лежит в основе тюменского нефтегазового кластера, позволяя всем участникам быть конкурентоспособнее.

Центральным событием деловой поездки стало посещение международной выставки China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition (CDYPE-2024). В состав делегации входили представители тюменской промышленности, в частности руководители заводов «Кенера» и «Интех».

Как рассказал генеральный директор ООО «Кенера» Олег Федоровских международная выставка впечатлила масштабами и представленной продукцией нефтегазового профиля. Завод также презентовал свои проекты и продукцию, которая конкурентоспособна в том числе и на мировых рынках.

«Посещение же местных предприятий было интересно с точки зрения обмена опытом и возможного сотрудничества. Есть реальные перспективы возобновить деловые отношения», – сообщил Олег Федоровских.