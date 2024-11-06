В Тюменской области снизилось число зарегистрированных преступлений

На координационном совещании по обеспечению правопорядка губернатор Александр Моор заявил, что в Тюменской области по итогам девяти месяцев 2024 года отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ситуация в целом находится под контролем, отметил глава региона.

Участники совещания по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе обсудили меры, принимаемые по предупреждению и пресечению противоправных деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Обеспечение законности в сфере ЖКХ способствует повышению качества предоставляемых тюменцам жилищно-коммунальных услуг. Правонарушения в данной отрасли представляют существенную угрозу для социально-экономического благополучия жителей региона. Своевременное выявление и пресечение таких преступных деяний – одна из наиболее актуальных задач правоохранителей и органов власти», – отметил Александр Моор.

На территории Тюменской области более чем в полтора раза увеличено количество контрольных и профилактических мероприятий, проводимых Государственной жилищной инспекцией региона. За 9 месяцев текущего года в сфере ЖКХ выявлено 29 преступлений. В Тюменской области уделяется пристальное внимание реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – преступных деяний, связанных с реализацией нацпроекта, за отчетный период не зафиксировано.