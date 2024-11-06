​Россия лидирует по низкой безработице среди крупнейших экономик

Россия стала лидером по низкому уровню безработицы среди стран G20. В сентябре 2024 года этот показатель в стране остался на рекордно низком уровне – 2,4%, сохраняя эту отметку уже четвертый месяц подряд, передают РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

С таким же уровнем безработицы в тройку лидеров вошла Япония, где в третьем квартале показатель снизился на 0,1 процентного пункта. В Южной Корее доля безработных достигла 2,5% после резкого падения с 2,8% с начала лета.

Для сравнения, в других странах G20 безработица превышает 3%. Например, в Южной Африке доля безработных остается выше 30% четвертый год подряд.

При этом в большинстве ведущих экономик мира безработица в третьем квартале либо сократилась, либо осталась на прежнем уровне. Так, в Индии зафиксировано самое заметное улучшение – безработица снизилась с 9,2% во втором квартале до 7,8% в третьем. В Италии показатель упал на 0,7 процентного пункта и достиг 6,1%, что стало минимумом с 2006 года. В Бразилии также зафиксировано снижение на 0,5 процентного пункта – до десятилетнего минимума в 6,4%.

В ряде стран, включая Мексику, Францию, Китай и Канаду, безработица немного выросла – на 0,1 процентного пункта.